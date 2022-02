Ingredients (Serves 1)

Flesh of 1 passion fruit

30ml/11⁄4fl oz mango purée

20ml/3⁄4fl oz orange juice

20ml/3⁄4fl oz lemon juice

20ml/3⁄4fl oz cranberry juice

Slice of lime to garnish



Shake the ingredients in a cocktail shaker with some ice. Pour into a long glass and garnish with lime.